Рестлер Triple H помог Эмбииду завести трибуны и исполнил удар в колокол перед игрой с «Атлантой»

Известный американский профессиональный рестлер и актер Triple H исполнил традиционный удар в колокол перед стартом серии второго раунда плей-офф между «Филадельфией» и «Атлантой».
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии