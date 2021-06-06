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Рестлер Triple H помог Эмбииду завести трибуны и исполнил удар в колокол перед игрой с «Атлантой»

Рестлер Triple H помог Эмбииду завести трибуны и исполнил удар в колокол перед игрой с «Атлантой»

Известный американский профессиональный рестлер и актер Triple H исполнил традиционный удар в колокол перед стартом серии второго раунда плей-офф между «Филадельфией» и «Атлантой».

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