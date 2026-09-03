Директор Центра «ВОИН»: для курсантов важно, чтобы филиал в Приморье носил имя Гудкова

Имя Гудкова получит филиал в Приморье Филиал центра «Воин» в Приморском крае будет носить имя дважды Героя России, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова.
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