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"К чему эта звенящая военно-политическая тишина последних недель? К мирным переговорам или к большой войне?"

"К чему эта звенящая военно-политическая тишина последних недель? К мирным переговорам или к большой войне?"

"Старик, спокойно! Спокойно!" (ц) Некоторые русские блогеры – например, Юрий Тюрин (ТГ Копенгаген беспокоит) и др.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Напрямую опыт Второй Мировой также не проецируется на нынешнюю Третью, как и опыт первой Мировой-на Вторую. Как минимум потому, что во Вторую Мировую  атомная бомба появилась у США только в самом конце войны. А все остальное оружие у противоборствующих сторон было условно сопоставимым.  Сейчас у обеих сторон ядерного оружия, как грязи, причем Россия лидирует за счет его кол-ва, гиперзвуковых носителей и за счет размера своей территории. То есть шанс выжить и победить у России несоизмеримо выше. Так какой смысл Западу  начинать войну с Россией при явном проигрыше, который обернется прекращением  существования Западной цивилизации на планете??? Даже в конвенциальном варианте Россия сильнее Запада при наличии гиперзвука, несущем ТЯО. При этом США, вообще эта война не нужна- их ближайшая цель захватить рынки Китая и таким образом выжить. А Европа по сравнению с Россией- это таракан.
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5 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вероятно олигархи собираются  идти на войну защищать своё наворованное богатство ,а то простые работяги могут защищать только свою Родину.
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1 час.
АВ
Александр Васильчиков
Я вспоминаю слова Якова Кэдми (Казакова) в прошлом, в одной из передач. Он говорил про Берлазара и его секту... Хабад-Любавич к которой он принадлежит, контролирует ФРС США. Так Кэдми, бывший начальник спецслужбы &quot;НАТИВ&quot; Израиля назвал это религиозное течение сектой... Цель которой встретить Мошиаха и уничтожить Землю, что-бы души избранников бога мерцали над землёй. Эта передача есть в Ютубе... Вот так-то... Какая тут может быть в войне логика...
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1 час.

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