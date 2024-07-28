"К чему эта звенящая военно-политическая тишина последних недель? К мирным переговорам или к большой войне?"

Natalija Osminina

Напрямую опыт Второй Мировой также не проецируется на нынешнюю Третью, как и опыт первой Мировой-на Вторую. Как минимум потому, что во Вторую Мировую атомная бомба появилась у США только в самом конце войны. А все остальное оружие у противоборствующих сторон было условно сопоставимым. Сейчас у обеих сторон ядерного оружия, как грязи, причем Россия лидирует за счет его кол-ва, гиперзвуковых носителей и за счет размера своей территории. То есть шанс выжить и победить у России несоизмеримо выше. Так какой смысл Западу начинать войну с Россией при явном проигрыше, который обернется прекращением существования Западной цивилизации на планете??? Даже в конвенциальном варианте Россия сильнее Запада при наличии гиперзвука, несущем ТЯО. При этом США, вообще эта война не нужна- их ближайшая цель захватить рынки Китая и таким образом выжить. А Европа по сравнению с Россией- это таракан.