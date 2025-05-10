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Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником для России и КНДР

Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником для России и КНДР

Вадим Савицкий/ТАСС Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын считает День Победы общим праздником для народов России и КНДР, сообщило 10 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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