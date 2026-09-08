Завтра похолодание до +6 градусов ночью

Завтра похолодает до +6 ночью, а днём будет +19 градусов. Изменится направление и сила ветра. Не пропусти подробности!Сегодня, 8 сентября, температура воздуха в регионе держится на отметке +15 градусов.
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