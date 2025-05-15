Чистая прибыль «Ростелекома» за I квартал 2025 года упала на 46%

АГ

Александр Гуреев

Наглая компания, одна из наглых. Дерут за интернет 1200 р.в месяц в сельской местности, потому что нет конкурентов,а в городе можно подключить за 300 р. А цена роутера составляет 8000 р., а самому купить другой нельзя, только их. Я например отказался от них, нашел другой вариант.