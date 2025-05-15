За первый квартал 2025 года «Ростелеком» сработал с чистой прибылью по МСФО 6,8 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 46%.
Чистая прибыль «Ростелекома» за I квартал 2025 года упала на 46%
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Наглая компания, одна из наглых. Дерут за интернет 1200 р.в месяц в сельской местности, потому что нет конкурентов,а в городе можно подключить за 300 р. А цена роутера составляет 8000 р., а самому купить другой нельзя, только их. Я например отказался от них, нашел другой вариант.
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