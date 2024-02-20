Болгария требует от НАТО оплатить поставку 100 БТР на Украину

София задерживает поставку Киеву 100 бронетранспортеров. Об этом сообщает портал Euractiv. По информации издания, причиной затягивания сроков передачи бронетехники стало обращение Минобороны Болгарии к Североатлантическому альянсу с просьбой оплатить транспортные расходы.
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