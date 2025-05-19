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«Мышеловка закрывается, в Киеве стоит вой»: ВС РФ прорвались в тыл Константиновки, силы ВСУ попали в «карман»: Новости СВО, 19.05.25 г.

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Новости СВО, сегодня к утру 19 мая 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 19.

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