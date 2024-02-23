Отмена объединения Германии – действительно попадание «в десятку»

Вчера 18K прочитали Настоящей сенсацией, очевидно, что пока недооцененной, стало обсуждение денонсации Российской Федерацией международного договора от 12 сентября 1990 года об объединении Германии, подписанного в Москве шестью странами – ГДР, ФРГ, Советским Союзом, США, Великобританией и Францией.
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