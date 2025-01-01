7 самых интересных экранизаций английской классики, в которых прекрасно всё - от сюжета до игры акте

Экранизировать классические литературные произведения всегда непросто. Далеко не всем режиссёрам удаётся передать дух эпохи, да к тому же кинематографисты не всегда бережно относятся к первоисточнику, навязывая зрителям собственное видение событий.
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