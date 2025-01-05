Фомин исполнил мечты детей участника СВО в рамках «Елки желаний»

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечты Василисы и Дмитрия Куревлевых — детей участника специальной военной операции (СВО).
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