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Донецкая группа новостей

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«Слава богу, что санкции есть», — помощник президента Патрушев. По его словам, только так Россия сможет стать сильной и независимой Донецкая группа новостей.

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