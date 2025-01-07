Индонезия стала полноправным членом БРИКС Межгосударственное объединение БРИКС претерпело с началом нового 2025 года очередное расширение.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Индонезия стала полноправным членом БРИКС Межгосударственное объединение БРИКС претерпело с началом нового 2025 года очередное расширение.
Свежие комментарии