Когда вместо «Здравствуйте» услышите слово «Хайль», знайте ...

Юлия Кахичко

А ещё фрагмент из сериала "Вечный зов", диалог Лахновского и Полипова, а точнее рассказ Лахновского про то, как будут разваливать изнутри СССР, меняя людей. Всё так и случилось. А написана книга очень давно, в начале 70-х была издана.