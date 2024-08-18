ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ . там нас ждут, оттуда мы начнём своё великое возрождение. Знакомая бессмертная цитата Мюллера из «Семнадцати мгновений весны».
Когда вместо «Здравствуйте» услышите слово «Хайль», знайте ...
Комментарии
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Александр Пятнистый
Да, пора уже опистюрить герра писториуса
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2 час.
Gennady Sokolovsky
ДОЛБИТЬ, ДОЛБИТЬ и ДОЛБИТЬ. Следующая остановка - Ла-Манш. Всё.
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2 час.
Юлия Кахичко
А ещё фрагмент из сериала "Вечный зов", диалог Лахновского и Полипова, а точнее рассказ Лахновского про то, как будут разваливать изнутри СССР, меняя людей. Всё так и случилось. А написана книга очень давно, в начале 70-х была издана.
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32 мин.
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