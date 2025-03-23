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«Месси-то не всегда попадает, как центральный защитник может с такого расстояния закрутить мяч? Безумие». Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов о голе «Тюмени» со штрафного

«Тюмень» и КАМАЗ встречались в матче 25-го тура Мелбет Первой лиги, тюменцы выиграли со счетом 3:2 благодаря мячу Никиты Печенкина на 85-й минуте.

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