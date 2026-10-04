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Семак о стереотипе, что «Зенит» «тащат» бразильцы: «Нужны все, важны все. Соболев и Глушенков забивают в РПЛ больше, чем их конкуренты»

Сергей Семак оценил вклад бразильских и российских футболистов в результаты «Зенита». – Сергей Богданович, все всегда думают, что «Зенит» тащат бразильцы, сегодня их было много, но они не смогли обеспечить результат и забить гол, а потом вышли молодые ребята, и вот один из них принес «Зениту» победу.

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