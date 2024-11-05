Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Отлично! Пусть выполнит свои обещания по поводу РоссииОпубликован списо...
  • Игорь Егоров
    Финляндию надо еще подержать в тонусе холодной зимы, пусть гордые финские парни приведут в порядок свои головы и поду...Хейсканен объясни...
  • Рустик Рыксиев
    Финляндия иди ты лесом. Не пропадёт без тебя.Хейсканен объясни...

Новый глава МО Израиля Кац назвал главные цели ЦАХАЛ в Ливане и Газе

Новый глава МО Израиля Кац назвал главные цели ЦАХАЛ в Ливане и Газе

Новый глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главными задачами ЦАХАЛ является возвращение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, а также разгром данного движения и шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх