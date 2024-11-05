Новый глава МО Израиля Кац назвал главные цели ЦАХАЛ в Ливане и Газе

Новый глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главными задачами ЦАХАЛ является возвращение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, а также разгром данного движения и шиитского движения «Хезболла» в Ливане.
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