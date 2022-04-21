Вкусные рецепты

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Готовлю за 10 минут, съедают за 5: делюсь рецептом салата, который может заменить ужин

Готовлю за 10 минут, съедают за 5: делюсь рецептом салата, который может заменить ужин

Ингредиенты: 200 гр. консервированной фасоли 200 гр. маринованных грибов 300 гр. копченой курицы 1 красная луковица майонез соль и специи по вкусу Приготовление: Фасоль переложите в салатницу.

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