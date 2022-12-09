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У ван Гала за 12 матчей на ЧМ нет поражений в основное время. Нидерланды дважды проиграли Аргентине по пенальти – в 2014-м и 2022-м

У ван Гала за 12 матчей на ЧМ нет поражений в основное время. Нидерланды дважды проиграли Аргентине по пенальти – в 2014-м и 2022-м

Сборная Нидерландов при Луи ван Гале ни разу не проиграла на ЧМ в основное время. Сегодня европейская команда уступила Аргентина (2:2, 3:4 по пенальти) на ЧМ-2022 в серии 11-метровых.

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