В Краснодаре администрация частной школы разругалась с отцом ученицы и отчислила из-за этого ребёнка

В Краснодаре администрация частной школы разругалась с отцом ученицы и отчислила из-за этого ребёнкаВ Краснодаре частная школа нарушила права четвероклассницы.
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