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Царьград

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Флинн: «Глубинное государство» США за атаками на российские аэродромы?

Флинн: «Глубинное государство» США за атаками на российские аэродромы?

Экс-советник президента США Майкл Флинн заявил, что за атаками ВСУ на российские аэродромы может стоять «глубинное государство» США.

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