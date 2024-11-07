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Победу Трампа объяснили поддержкой традиционно демократической группы населения

Победу Трампа объяснили поддержкой традиционно демократической группы населения

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США связана с привлечением поддержки традиционно демократической группы населения — цветных избирателей рабочего класса.

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