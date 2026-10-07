20-летний житель Кольчугино до смерти забил мужчину табуретом

20-летнему жителю Кольчугино предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 41-летнего мужчины, которого он избил руками, ногами и табуретом вечером 3 октября в квартире на улице Веденеева.