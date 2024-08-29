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«Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком»: Что я понял о Павле Дурове

«Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком»: Что я понял о Павле Дурове

Читаю биографию Павла Дурова я многое начал понимать: Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком» Павел Дуров, человек, который родился под звездой свободы и вседозволенности! Представьте себе, что в детстве, вместо того чтобы гонять мяч во дворе или смотреть мультики, он сидел за учебниками украинского языка.

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Комментарии
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В
Виктор
От Жукова?
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23 час.
ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
а при чем тут маршал?
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21 час.
НР
Николай Рябов
У каждого свои 🪳 тараканы в голове , у этого компьютерные , некоторые даже продвинутые программисты .
Ответить
2 час.

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