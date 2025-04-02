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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ничего страшного. Какая болезнь скрывалась за "новым вирусом", вызывающим кровавый кашель

Ничего страшного. Какая болезнь скрывалась за "новым вирусом", вызывающим кровавый кашель

Эпидемиологические риски отсутствуют, отметили в Роспотребнадзоре В конце марта в СМИ появились многочисленные сообщения о распространении неизвестного вируса, который вызывает повышение температуры до 39 градусов и сильный кашель с кровью.

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