Суровикин возвращается? Дуглас Макгрегор уверен, что после «африканской ссылки» прославленный генерал возьмет Херсон и всё остальное

Одного из наиболее эффективных, результативных военачальников прямо в разгар СВО убрали с ЛБС аж в Африку. Вне зависимости от причин, это заметно помешало успешному развитию операции. По мнению автора статьи, которое мне кажется убедительным, Суровикина отправили с глаз долой из аппаратных, конъюнкрутных, проще говоря - шкурных соображений. Думаю, можно посчитать, в какое количество погибших и раненых обошлой это решение нашей армии. Не говоря уже о материальных потерях. А Ивана Попова вообще посадили по анекдотически нелепому обвинению и откровенно заказному приговору. И Пригожин с Уткиным погибли.

Юрий Ильинов

Логика может всё. Сколько в России чиновников? Они росли год от года, всю их жизнь. Сколько из них могли попасть под влияние Запада? Соответствующие грамотные службы должны знать ответ. Конечно, если среди этих компетентных служб не находятся агенты пятой колонны. К сожалению, воспитанники "Время героев", пока, это капля в море. Поменять весь аппарат непросто. Не учитываем, лоббистов наших уважаемых олигархов. Всегда ли они на страже российских интересов? И, наконец, немало среди чиновников просто криминалитета. Единственный, кто говорил правду и, даже, наступал с этой правдой на Москву, был Пригожин. Я уже публиковал обвинения изобретателей к чиновникам, ведающих промышленным производством новой военной техники. Как раз, тема войны.