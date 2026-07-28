ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

537 подписчиков

От мошенников до доведения до суицида: в России хотят ужесточить наказание за преступления с ИИ

От мошенников до доведения до суицида: в России хотят ужесточить наказание за преступления с ИИ

Бастрыкин предложил считать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством при преступлениях Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью "Интерфаксу" о необходимости рассмотреть возможность внесения в Уголовный кодекс нового отягчающего обстоятельства — использование современных технологий при совершении преступлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии