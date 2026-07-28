От мошенников до доведения до суицида: в России хотят ужесточить наказание за преступления с ИИ

Бастрыкин предложил считать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством при преступлениях Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью "Интерфаксу" о необходимости рассмотреть возможность внесения в Уголовный кодекс нового отягчающего обстоятельства — использование современных технологий при совершении преступлений.