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Зарплата орловских педагогов не дотягивает до среднероссийского уровня

Зарплата орловских педагогов не дотягивает до среднероссийского уровня

Накануне Дня знаний самое время завершить серию публикаций ОрелТаймс по заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности за январь-июнь 2024 года.

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