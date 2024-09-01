Зарплата орловских педагогов не дотягивает до среднероссийского уровня

Накануне Дня знаний самое время завершить серию публикаций ОрелТаймс по заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности за январь-июнь 2024 года.
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