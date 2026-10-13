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Отток TRX с Binance достиг минимума за последние три месяца

По данным анализа потоков средств на отслеживаемых адресах Binance, за семь дней к 11 октября чистый отток TRON (TRX) составил 68,2 млн токенов, или около $22,7 млн.

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