Аргументы недели В Хабаровском крае совместная операция полиции и УФСБ вскрыла очередную, но от этого не менее тревожную уязвимость в системе миграционного контроля.
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Это говорит о бардаке в стране - воруй сколько хочешь, заезжай кто хочет. Кому-то это на руку....Затулин опять в ГД...По-прежнему - 1 выгнали , 3 заехали. Заехали и получили все документы+ Гражданство РФ Этот бардак будет продолжаться пока не будет проведена полная чистка судов, прокуратур, органов МВД местных и региональных чиновников, депутатского корпуса, и прочих "ударников капиталистического труда" Только 53% пунктов прибытия мигрантов оборудованы и ведут контроль за приезжими, т.е. фактически граница открыта "как ворота в Кремле" В.Высоцкий
Целью миграционной политики Путина и партии ЕР является замещение коренных народов РФ мигрантами. По этой причине власти оставляют дыры в миграционном контроле, позволяющие мигрантам возвращаться в РФ после выдворения. Имеет место имитация борьбы с незаконной миграцией со стороны властей для успокоения населения РФ.
Все хвачено за все заплачено. Одно ворье кругом!
Об этом и раньше писали,изменят букву в фамилии,в новом паспорте,и вот он снова в России,визовый режим и дактилоскопия нужны,тогда хрен в Россию попадешь!!!!
Теперь этого мигранта в России на зону лет на 5 и пусть трудится под охраной!
А обратить внимание на дату выдачи документа нет, никак?