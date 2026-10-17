Игроки «Барселоны» Рафинья и Френки де Йонг могут сыграть в матче 9-го тура Ла Лиги против «Бетиса».Игроки «Барселоны» Рафинья и Френки де Йонг могут сыграть в матче 9-го тура Ла Лиги против «Бетиса».