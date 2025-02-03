Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США

В США продолжается разработка перспективной БМП XM30. Многообещающая программа постепенно продвигается вперёд, но реальные её результаты появятся только через несколько лет.
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