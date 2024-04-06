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Что случится, если через Землю со скоростью света пройдет обычная игла. Ученые показали видео

Что случится, если через Землю со скоростью света пройдет обычная игла. Ученые показали видео

Научное сообщество рассмотрело множество моделей и прогнозов, касающихся столкновений астероидов с Землей, однако ученые считают, что более опасными могут быть встречи с маленькими, но крайне быстрыми объектами.

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Комментарии
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Karmadon
Не несите ахинею. В космосе иголков нет, а летящих со скоростью света ваще не бывает.
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