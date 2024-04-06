Что случится, если через Землю со скоростью света пройдет обычная игла. Ученые показали видео

Научное сообщество рассмотрело множество моделей и прогнозов, касающихся столкновений астероидов с Землей, однако ученые считают, что более опасными могут быть встречи с маленькими, но крайне быстрыми объектами.
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