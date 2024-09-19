Собянин рассказал, как преобразился сад «Аквариум» после благоустройства

В Москве продолжается масштабное благоустройство, которое охватывает как крупные объекты, такие как парк «Яуза», музей-заповедник «Коломенское» и Кадашевская набережная, так и небольшие придомовые территории.
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