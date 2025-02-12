"Нарастили силу ударов вдвое": Ситуация у Лисичанска пошла не по плану. Марочко раскрыл правду

Марочко рассказал, что ВС России смогли нарастить силу ударов по ВСУ на участке Сватово — Лисичанск. Противнику осталось недолго, его планы были сорваныСегодняшняя ночь стала одной из самых тяжёлых для ВСУ за последнее время.