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Царьград

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"Нарастили силу ударов вдвое": Ситуация у Лисичанска пошла не по плану. Марочко раскрыл правду

"Нарастили силу ударов вдвое": Ситуация у Лисичанска пошла не по плану. Марочко раскрыл правду

Марочко рассказал, что ВС России смогли нарастить силу ударов по ВСУ на участке Сватово — Лисичанск. Противнику осталось недолго, его планы были сорваныСегодняшняя ночь стала одной из самых тяжёлых для ВСУ за последнее время.

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