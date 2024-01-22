Ученые сделали важнейший шаг к ответу о зарождении жизни на нашей планете, и Земля – не единственное место, где это могло произойти

Молекулы, которые считаются важными для зарождения жизни на Земле, могли возникнуть из неорганических химических веществ, говорится в новой работе, которая дает потенциально важное представление о том, как живые организмы появились на нашей планете миллиарды лет назад.
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