Переговорный эксцесс: что раздражает россиян при звонках в мессенджерах

Россияне стали обращать всё больше внимания на качество голосовой связи в мессенджерах — их раздражают долгий дозвон, задержки передачи голоса, «проглоченные» сервисами слова и многое другое, показал опрос их пользователей, проведенный компанией Spektr.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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