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Ключевая ставка - до 20%. Эксперты предупредили: "Не исключено"

Ключевая ставка - до 20%. Эксперты предупредили: "Не исключено"

Ключевая ставка в России рискует вырасти до 20%, считают эксперты банковского рынка. Их анализ приводит РБК.

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