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Боярский рассказал о ситуации с «Википедией»

Боярский рассказал о ситуации с «Википедией»

Депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что на сегодняшний день в отношении онлайн-энциклопедии «Википедия» применяются только штрафные санкции.

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