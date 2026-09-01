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Царьград

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Зеленскому жёстко ответили на истерику из-за Путина: "Теперь вы потеряете всю страну, идиоты!"

Зеленскому жёстко ответили на истерику из-за Путина: "Теперь вы потеряете всю страну, идиоты!"

Заявление Владимира Зеленского о том, что Россия не хочет завершать конфликт по линии боевого соприкосновения, вызвало бурную реакцию в соцсети X.

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