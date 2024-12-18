В Великобритании к 2050 году могут уйти под воду более 6 млн объектов недвижимости

Свыше 6 млн объектов недвижимости в Великобритании могут оказаться под водой к 2050 году. Такой риск существует из-за угрозы наводнений, говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА) Соединенного королевства.
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