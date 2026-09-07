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Японка Симада намерена учить новые четверные прыжки, чтобы не уступать Трусовой

Японка Симада намерена учить новые четверные прыжки, чтобы не уступать Трусовой

Японская фигуристка Мао Симада высказалась о соперничестве с россиянками на челленджере в Японии. «Я и подумать не могла, что мы будем соревноваться (с россиянками.

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