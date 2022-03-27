Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге

В настоящее время актриса вместе с дочерью находится в Бельгии. Фото: из открытых источников Актриса Рената Литвинова в социальных сетях принесла свои извинения за отмену спектакля «Звезда вашего периода», который должен был состояться в Петербурге.
В настоящее время актриса вместе с дочерью находится в Бельгии. Фото: из открытых источников Актриса Рената Литвинова в социальных сетях принесла свои извинения за отмену спектакля «Звезда вашего периода», который должен был состояться в Петербурге.
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