Зачем Западу Украина в границах 1991 года? Лавров дал однозначный ответ

Киев по указке своих "иностранных партнёров" требует возвращения территорий, которые были под его контролем после распада СССР.
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