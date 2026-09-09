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Царьград

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Зачем Западу Украина в границах 1991 года? Лавров дал однозначный ответ

Зачем Западу Украина в границах 1991 года? Лавров дал однозначный ответ

Киев по указке своих "иностранных партнёров" требует возвращения территорий, которые были под его контролем после распада СССР.

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