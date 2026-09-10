В Новосибирской области запустили программу помощи пациентам в больницах

В Новосибирской области запущена программа «Маршрут заботы», ключевая идея которой состоит в том, чтобы начинать оказывать поддержку человеку не после выписки, а непосредственно в период нахождения в стационаре.
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