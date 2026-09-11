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Журнал «Профиль»

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АТОР опровергла информацию о необычной вспышке COVID-19 в Таиланде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу, 11 сентября 2026 года, сообщила ТАСС, что страховые компании не фиксируют роста обращений находящихся в Таиланде россиян с жалобами на коронавирус.

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