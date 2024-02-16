Названы самые популярные зимние направления для отдыха у россиян

Самые популярные туристические направления у россиян зимой — Турция, Таиланд, Египет и ОАЭ. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Туристический сезон – 2024: планы россиян на праздники» 16 февраля.