Началось строительство школы на 300 мест в составе жилого комплекса в районе Очаково-Матвеевское

На месте двух бывших промзон «Южное Очаково» и «Северное Очаково» на западе Москвы в рамках жилого комплекса началось строительство блока начальных классов на 300 мест, ранее Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство.
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