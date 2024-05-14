Российские военные вовремя сбили нацеленные на объект инфраструктуры дроны ВСУ

Начальник расчета батареи старший лейтенант Всеволод Фоменко выполнял задачи по прикрытию российских подразделений от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда противник попытался атаковать позиции дронами.
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