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Дмитриев назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности вотчиной НАТО

Дмитриев назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности вотчиной НАТО

Специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал Мюнхенскую конференцию по безопасности как «вотчину НАТО».

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